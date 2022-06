Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Kleinkrafträder in der Zweibrücker Straße entwendet

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 14:00 und 23:00 Uhr, wurden zwei gegenüber dem Haupteingang der Firma Profine abgestellte Kleinkrafträder entwendet. In beiden Fällen konnte das verriegelte Lenkradschloss den Diebstahl nicht verhindern. Es handelte sich jeweils um einen Roller der Marke GT Union. Die Zeitwerte wurden mit 1400 Euro und 1000 Euro angenommen. Da es in jüngster Vergangenheit vermehrt zu Rollerdiebstählen im Stadtgebiet kommt, wird ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell