Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das Hotel Weihermühle

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Dienstag, zwischen 01:00 und 06:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Gastraum der "Weihermühle" ein. Dort wurde alles durchwühlt und mehrere Schubladen der Rezeption aufgebrochen. Was im Einzelnen entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Hauptzielrichtung der Täter dürfte Bargeld gewesen sein. Auch Nebengebäude wurden von den Tätern angegangen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

