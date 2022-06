Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten

Zweibrücken (ots)

Am Montag, dem 21.06.20222, um17:15Uhr ereignete sich in Niederauerbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw-Fahrer schwer verletzt wurden. Ein 22jähriger war mit seinem Fahrzeug auf der Sickingerhöhstraße in Richtung Oberauerbach unterwegs. An der, mittels Verkehrsampel geregelten Kreuzung zur Pirmasenser Straße wollte er nach links abbiegen, und mißachtete dabei den Vorrang eines 57jährigen Pkw-Fahrers der ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt und mussten mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationäre Aufnahme fanden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte, ersten Schätzungen zufolge, mit ca. 15000EUR zu beziffern sein.|pizw

