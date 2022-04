Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt - U-Haft

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27. April, gegen 3:15 Uhr) meldete sich ein Zeuge auf der Leitstelle der Polizei und gab an, einen Einbruch in ein Geschäft an der Straße Limbecker Platz Ecke Kibbelstraße zu beobachten.

Mit Eintreffen des ersten Streifenwagens, flüchtete ein 51-jähriger Mann fußläufig vom Tatort. Während der Mann im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte, überprüften weitere Einsatzkräfte das Geschäft.

Hier stellten die Beamten eine eingeschlagene Schaufensterscheibe fest und sahen einen weiteren Tatverdächtigen noch im Objekt. Der 19-jährige Mann verließ nach Aufforderung der Einsatzkräfte das Geschäft und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei der Durchsuchung der beiden Deutschen, konnte mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen gestern Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer. /PaPe

