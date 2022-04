POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Mülheimer Zivilbeamte nehmen mutmaßlichen Drogendealer fest

Essen (ots) - 45127- E-Stadtkern: Am Dienstagabend (26.April), gegen 22:25 Uhr befand sich eine 28 jährige Essenerin in einem Gastronomie Außenbereich an der Kettwiger Straße / Am Porscheplatz. Unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstandes forderte ein bislang nicht identifizierter männlicher Täter die Essenerin auf, sich ins Innere des Lokals zu begeben. Zeitgleich nahm der Täter die Handtasche an sich, welche kurz ...

