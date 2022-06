Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht

1er BMW beschädigt

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Donnerstag (2. Juni 2022) zwischen 07:30 und 18:10 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen 1er BMW beschädigt, der auf der Moerser Straße in Höhe Hausnummer fünf abgestellt war. Bei dem Unfall entstanden Schäden an der Felge hinten links und am Kotflügel. Der Verursacher fuhr jedoch davon, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugenhinweise werden daher von der Polizei Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell