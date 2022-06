POL-KLE: Geldern - Radfahrer weicht PKW aus und stürzt

Emmerich (ots) - Am Donnerstag (2. Juni 2022) gegen 18:20 Uhr war eine 19-jährige Radfahrerin aus Emmerich auf dem Geistmarkt in Richtung Hüthum unterwegs. An der Einmündung zur Straße Steintor bog sie nach links ab. Kurz nach dem Abbiegen touchierte laut ihrer Aussage ein von hinten kommendes Auto ihr Hinterrad. Die 19-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW setzte seinen Weg jedoch in Richtung Hüthum ...

