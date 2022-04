POL-NE: Unfall im Kreuzungsbereich fordert zwei Verletzte -Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Kaarst (ots) - Am Freitagmittag (22.04.) stellte ein Anwohner der Straße "Hinterfeld" den Aufbruch seines Fahrradcontainers vor dem Haus fest. Unbekannte gingen gewaltsam die verschließbare Box an und entwendeten ein schwarzes Damen-Pedelec. Das geklaute Rad der Marke "Gazelle" (Modell: Genoble C7 - 28 Zoll) hat schwarze Schutzbleche und eine gelbe Handyhalterung am Lenker. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

mehr