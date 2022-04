Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen Fahrradbox auf - Pedelec entwendet

Kaarst (ots)

Am Freitagmittag (22.04.) stellte ein Anwohner der Straße "Hinterfeld" den Aufbruch seines Fahrradcontainers vor dem Haus fest.

Unbekannte gingen gewaltsam die verschließbare Box an und entwendeten ein schwarzes Damen-Pedelec.

Das geklaute Rad der Marke "Gazelle" (Modell: Genoble C7 - 28 Zoll) hat schwarze Schutzbleche und eine gelbe Handyhalterung am Lenker.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer Verdächtiges am oben genannten Tag oder in der vorherigen Nacht beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei kann nicht immer überall sein, aber in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. Deshalb gilt: Wenn Sie fremde Personen auf dem Grundstück nebenan oder beim Nachbarn gegenüber bemerken, seien Sie aufmerksam und rufen Sie die Polizei. Nutzen Sie im akuten Fall den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell