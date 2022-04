Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss (ots)

Am Donnerstag (21.04.), zwischen 7:30 und 12:30 Uhr, kam es an der Schelmrather Straße zu einem Einbruch. Unbekannte hebelten an der Hausrückseite die Terrassentür auf und durchsuchten die Zimmer nach Wertsachen. Nach ersten Informationen entwendeten die Einbrecher einen Tresor. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 14 unter der Rufnummer 02131 300-0.

Die Polizei kann nicht immer überall sein, aber in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. Deshalb gilt: Wenn Sie fremde Personen auf dem Grundstück nebenan oder beim Nachbarn gegenüber bemerken, seien Sie aufmerksam und rufen Sie die Polizei. Nutzen Sie im akuten Fall den Notruf 110.

