Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche festgestellt

Iserlohn (ots)

Am Freitag brachen Unbekannte zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wallstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und eine Xbox 360.

Im Zeitraum 30.12.2021 12:00 Uhr bis 09.01.2022 13:00 Uhr brachen Unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Königesberger Straße ein. Dazu hebelten sie die die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses auf. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtliche Schubladen und Schränke. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen. (wib)

