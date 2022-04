Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher flüchten vom Tatort - Polizei sucht mit Hubschrauber

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Spürhunden suchte die Polizei am späten Samstagabend (23.04.) nach Einbrechern, die sich zuvor gewaltsam Zutritt zu einem Haus am Pliniusweg verschafft hatten. Aufmerksame Nachbarn hatten gegen 21:40 Uhr die Polizei verständigt und zwei verdächtige Männer beschrieben, die vom Tatort in Richtung Obererft geflüchtet waren. Während Einsatzkräfte im betroffenen Haus Spuren sicherten, begaben sich weitere Polizeieinheiten in die Fahndung. Es wurden vereinzelt Personen kontrolliert, auf die die ungefähre Beschreibung zutraf, ein Tatverdacht ließ sich aber zunächst in keinem der Fälle erhärten.

Die Ermittlungen der Kripo dauern derzeit an.

Das zentrale Fachkommissariat 14 bittet mögliche Zeugen, die die beiden männlichen Tatverdächtigen auf ihrer Flucht oder im Vorfeld der Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Diebe und Einbrecher kaum eine Chance. Deswegen seien Sie aufmerksam. Haben Sie ein Auge auf fremde Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Straße. Sprechen Sie Unbekannte an, die sich auffällig für die Grundstücke in der Nachbarschaft interessieren oder verständigen Sie die Polizei. Bei aktuellen verdächtigen Wahrnehmungen melden Sie diese bitte unverzüglich der Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell