Geldern (ots) - Am Dienstag gegen 18:30 Uhr hat der Besitzer eines schwarzen Mazda 6 seinen Wagen auf der Straße Issumer Tor auf Höhe der Hausnummer 30 am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Mittwoch (2. Juni 2022) gegen 07:30 Uhr zu einem Wagen zurückkehrte, stellte er Schäden am linken Außenspiegel und am Kotflügel hinten links fest. Der Verursacher war jedoch geflohen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die ...

mehr