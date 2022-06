Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Garage mit Gebäudeschäden

Contwig (ots)

Am Dienstag, um 16:40 Uhr, wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen Brand in der Hauptstraße in Contwig informiert. Aus einer Garage eines neben einer Gaststätte liegenden Wohngebäudes trat starker Qualm aus. Nachdem der Brand durch verschiedene Feuerwehren der Verbandsgemeinde, die mit insgesamt 58 Kräften im Einsatz waren, gelöscht war, stellte sich heraus, dass der Brand in einem Nebenraum der Garage ausgebrochen war. Das darüber liegende Wohngebäude sowie die Fassade des Gasthauses wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Hauptstraße war zwischen Kreuzung-Ortsmitte und Wasgaumarkt für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist bislang ebenso ungeklärt, wie die Brandursache.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

