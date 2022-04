Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ergänzung zu Pressemeldung 4699157

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neustadt, Samstag, 26.03.22, 17.45 Uhr und Samstag, 02.04.22, 23.25 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Nach Ermittlungen zu dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte am Samstag, 02.04.22, 23.25 Uhr in Bad Gandersheim, Neustadt eskalierte ein seit längerem anhaltender Nachbarschaftsstreit an diesem Abend in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Bereits am 26.03.22, 17.45 Uhr ist es zu einem polizeilichen Einsatz im Bereich der Neustadt in Bad Gandersheim gekommen. Hier sei es zu Streitigkeiten zwischen einem 24-jährigen Bewohner und seinem 27-jährigen Nachbarn gekommen. Streitpunkt war unter anderem ein immer wieder auf das Grundstück des 24-jährigen fliegender Spielball vom Grundstück des 27-järigen. Verärgert über diese wiederkehrenden Ereignisse zerstörte der 24-jährige den Ball und warf ihn auf das Nachbargrundstück zurück. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall kam es bereits am 26.03.22 schon zu Beleidigungen und Bedrohungen, weshalb die Polizei Gefährderansprachen durchführte und Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung fertigten. Zur Entstehung des Konfliktes am Samstag, 02.04.22 werden durch die Beteiligten Personen gegensätzliche Aussagen getroffen. Klar ist, dass die beteiligten Personen, der 27-jährige, der 24-jährige oben genannte, sowie ein 24-jähriger mit einer 20-jährigen Angehörigen, am Abend des 02.04.22 in Streit geraten sind, in deren Verlauf es zu handgreiflichen Auseinandersetzung unter Drohung mit einem Messer kam. Nach dem Hilferuf der 18-jährigen Freundin des 24-jährigen bei der Polizei einging, begaben sich die Polizeibeamten zum Einsatzort und konnten zwei Beteiligte der Auseinandersetzungen vor dem Gebäude antreffen. Alle weiteren Beteiligten befanden sich noch streitend im Gebäude. Bei dem Versuch die Situation im Gebäude zu schlichten versuchte eine 20-jährige sich durch Anwendung körperlicher Gewalt gegen einen Polizeibeamten den Weg zu ihrem Kontrahenten zu verschaffen. Dieses konnte durch den Polizeibeamten durch Anwendung einfacher körperlicher Gewalt daran gehindert werden. Im Zuge der Verhinderung wurde der Polizeibeamte durch den 27-jährigen körperlich attackiert, was bei dem Beamten zu Verletzungen im Gesicht führte. Der Versuch des zweiten Beamten, die Attacken gegen den Kollegen zu unterbinden wurden durch den 27-jährigen mit Faustschlägen gegen den zweiten Beamten verhindert. Die eskalierende Situation konnte erst durch Unterstützung von Kräften aus Einbeck, Northeim, Seesen und Göttingen beruhigt werden. Da die beteiligten Personen alkoholisiert waren, wurden Blutproben angeordnet und mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff eingeleitet. Die verletzten Beamten, sowie die beteiligten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Beamten sind mittlerweile wieder dienstfähig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell