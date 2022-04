POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots) - Schönhagen(ke) Campingplatz 05.04.2022, 14:20 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten zwei Rücksäcke aus dem verschlossenen, geparkten PKW eines 41-jährigen Bad Segeberger. Hierzu wurde die linke Fensterscheibe des Kofferraumes eingeschlagen. In den Rucksäcken befand sich Kinderbekleidung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Uslar Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

mehr