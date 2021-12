Polizei Dortmund

POL-DO: Seniorin in Lütgendortmund bestohlen - Polizei warnt: Falsche Handwerker sind unterwegs

In Dortmund-Lütgendortmund hat ein Unbekannter am Dienstagabend (28. Dezember) eine Seniorin bestohlen. Er gab sich als Handwerker aus. Der Polizei wurden zudem im selben Gebäudekomplex drei weitere Versuche gemeldet. Sie warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.

Alle vier betroffenen Seniorinnen meldeten am Abend zwischen ca. 19 und 20.30 Uhr dieselbe Vorgehensweise: Es klingelte an der Tür in einem Haus an der Volksgartenstraße (nahe des Volksgartens) und dort stand ein Unbekannter. Dieser gab an Handwerker zu sein und müsse wegen eines Wasserrohrbruchs die Wasserleitungen überprüfen. Eine altbekannte Legende, unter der sich Kriminelle immer wieder Zutritt zu fremden Wohnungen verschaffen.

In allen vier Fällen ging es anschließend in Küche und Bad, wo das Wasser aufgedreht wurde. Und in allen vier Fällen versuchte der angebliche Handwerker nun, die Bewohnerinnen abzulenken, indem sie zum Beispiel den Duschschlauch halten mussten. Währenddessen begab sich der Unbekannte in einen anderen Raum der Wohnung und suchte nach Wertsachen. Alle drei Frauen schöpften Verdacht, woraufhin der Täter flüchtete. In einem Fall stellte eine 95-jährige Bewohnerin trotzdem im Nachhinein fest, dass ihr Bargeld gestohlen worden war.

Zeugen, die in diesem Bereich eine verdächtige Person oder verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441. Ersten Angaben zufolge war der Unbekannte zwischen 180 und 190 cm groß, hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Er trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal vor dieser Masche des Haustürbetrugs. Betroffen sind oft ältere Menschen. Klären Sie daher Ihre Angehörigen, aber auch Freunde, Bekannte und ältere Nachbarn auf und machen Sie sie so stark gegen Betrüger!

Machen Sie Ihnen vor allem klar: Es ist Ihr gutes Recht fremde Menschen nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu lassen, wenn diese sich nicht angekündigt haben oder von Ihnen eingeladen wurden! Das ist nicht unhöflich!

Lassen Sie daher bei Fremden an der Tür - egal welches Anliegen sie haben - immer Misstrauen walten! Sei es ein Handwerker, den Sie oder gegebenenfalls Ihr Vermieter nicht angefordert haben, eine fremde Person, die um Hilfe bittet, aber dafür unbedingt Ihre Wohnung betreten möchte, oder ein Vertreter einer Behörde, den Sie nicht erwarten.

Sollten Sie auch nur leise Zweifel an der Echtheit des Anliegens haben, lassen Sie diese Person nicht in Ihre Wohnung! Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn hinzu oder rufen Sie direkt die Polizei an unter 110.

Wird ein Besucher zudringlich, wehren Sie sich energisch, sprechen Sie ihn laut an und rufen Sie um Hilfe.

Schauen Sie sich Besucher immer vorher durch den Türspion oder das Fenster an. Installieren Sie wenn möglich ein Kastenschloss mit Sperrbügel. So ist es Ihnen möglich, die Tür einen Spalt zu öffnen, um mit einem Besucher zu sprechen, ihn aber nicht hereinzulassen.

