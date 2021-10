Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten-Diedelsheim - Wohnungseinbruch

Bretten-Diedelsheim (ots)

Unbekannte haben sich am Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Händelstraße in Bretten-Diedelsheim verschafft und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Die Einbrecher hatten in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 22.15 Uhr die Scheibe der Terrassentüre eingeschlagen und anschließend sämtliche Räume samt Schränke durchwühlt. Der Wert der entwendeten Gegenstände kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07252 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

