Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Wohnungseinbrecher auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe

Bereits am frühen Freitagmorgen konnte ein 28-jähriger deutscher Tatverdächtiger von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Er war von dem Inhaber einer Wohnung in der Styrumstraße in Bruchsal bei einem Diebstahlsversuch auf frischer Tat angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten worden.

Der Geschädigte war am Freitag gegen 03:45 Uhr aufgewacht, weil das Licht in seinem Wohnzimmer angegangen war. Dort traf er den Tatverdächtigen an, der sich zuvor durch gewaltsames Aufdrücken der Wohnungstür Zutritt zu der Wohnung verschafft hatte.

Der Beschuldigte ist darüber hinaus dringend verdächtig, bereits am Mittwochabend erfolglos versucht zu haben, in eine weitere Privatwohnung in Bruchsal einzubrechen, sowie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Büroräumlichkeit in Bruchsal eingebrochen und daraus Schmuck entwendet zu haben.

Der bereits mehrfach vorbestrafte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell