Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 42-Jähriger an Straßenbahnhaltestelle angegriffen

Karlsruhe (ots)

Der 42-Jährige wartete am Sonntag gegen 02.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Entenfang. Nach seinen Einlassungen gingen plötzlich und unvermittelt zwei Männer auf ihn los und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Hierbei wurde er am Kopf verletzt. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Rheinstraße. Die Täter wurden als ca. 20-30 Jahre alt und ca. 180 cm groß beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet. Ein Täter hatte dunkle kurze Haare, einen Schnauzbart und trug eine rot-beige karierte Base-Cap.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell