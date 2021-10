Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - 61-Jähriger von Unbekanntem angegriffen

Karlsruhe (ots)

Von einem bislang Unbekannten wurde ein 61-Jähriger am Samstagabend in der Hans-Sachs-Straße angegriffen und verletzt. Der Geschädigte war kurz vor 22.00 Uhr auf dem Weg nach Hause. An der Hauseingangstüre wurde er plötzlich von einem Unbekannten mit der Faust zweimal ins Gesicht geschlagen und stürzte zu Boden. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde der 61-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Dieter Werner, Pressestelle

