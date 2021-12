Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Lünen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Im Bereich einer Asylbewerberunterkunft in Lünen an der Von-Wieck-Straße ist es am Sonntagnachmittag (26. Dezember) zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei konnte einen 26-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Der psychisch kranke Bewohner ist am gestrigen Tage dem Haftrichter vorgeführt und einstweilig in einer forensischen Psychiatrie untergebracht worden.

Er steht im Verdacht, am zweiten Weihnachtstag gegen 16 Uhr einen 62-jährigen Bewohner der Unterkunft mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Mann befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.

