Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Dortmunderin schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1408

Am Dienstagabend (28. Dezember) ist in der Gutenbergstraße die Wohnung einer 73-jährigen Seniorin in Dortmund-Mitte in Brand geraten. Anwohner meldeten das Feuer über den Rettungsnotruf 112.

Gegen 18.40 Uhr trafen Polizei und Feuerwehr zeitgleich am Brandort ein und bemerkten sofort den aus dem Balkonfenster austretenden schwarzen Rauch im 2. Obergeschoss. Schnell gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Die bewusstlose Bewohnerin konnte aus der Wohnung gerettet werden und Rettungskräfte fuhren sie in ein Krankenhaus. Es besteht der Verdacht einer schweren Rauchgasvergiftung.

In der Wohnung entstand hoher Gebäudeschaden, der genaue Schadenswert konnte noch nicht eingeschätzt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell