POL-DO: Nikolaus 2021 - kein guter Tag für zwei Trickbetrügerinnen

Der 6. Dezember 2021 - für zwei mutmaßliche Trickbetrügerinnen war der zurückliegende Nikolaustag kein besonders schönes Datum. Allerdings für die Polizei in Dortmund.

Denn nach einem Beschluss des Amtsgerichts führte eine Veröffentlichung von drei Fahndungsfotos im Internet und in den Medien an jenem Tag inzwischen auf die Spur von zwei Frauen, die unter dem Verdacht stehen, am 11. August 2021 an Geldautomaten in Aplerbeck und in Lütgendortmund mit gestohlenen EC-Karten Geld in vierstelliger Höhe abgehoben zu haben.

Kameras zeichneten die Taten auf.

Ein Hinweis und darauf aufbauende Ermittlungen der Kriminalpolizei ermöglichten die zweifelsfreie Identifizierung von zwei 20-jährigen Frauen. Sie stehen unter dem Verdacht, die EC-Karte einer Dortmunderin gestohlen und im August damit Bargeld abgehoben zu haben. Darüber hinaus stehen sie unter dem Verdacht, weitere ähnliche Taten im Raum Dortmund begangen zu haben.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5092276 Wir bitten Medien, die online veröffentlichten Bilder zu löschen, da kein Fahndungsinteresse mehr besteht.

