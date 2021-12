Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fahndet nach mutmaßlichen Betrügerinnen - Wer kennt die Frauen?

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1329

Mit Lichtbildern aus Überwachungskameras fahndet die Dortmunder Polizei nach zwei mutmaßlichen Betrügerinnen. Die Frauen stehen im Verdacht mit einer am 11. August widerrechtlich erlangten EC-Karte Bargeld an Bankfilialen in Aplerbeck und Lütgendortmund abgehoben zu haben. Schaden: ein vierstelliger Geldbetrag.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fragt die Polizei: Wer kennt die Frauen auf den Fotos und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell