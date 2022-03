Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Autoscheibe eingeschlagen ++ Nächtlicher Feuerwehreinsatz ++

Landkreis Osterholz (ots)

Autoscheibe eingeschlagen

Ritterhude. In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Mercedes eingeschlagen, der an der Straße Am Käckenbaum geparkt war. So gelangte der Unbekannte in den Innenraum, wo er einige Bedienelemente des Pkw samt Multimediasystem und Tacho demontierte und entwendete. Mit der Beute floh der Dieb unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz

Ritterhude. In der Nacht auf Dienstag kam es am Neustadtsweg zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus unbekannter Ursache waren Mülltonnen nahe einer Garage in Brand geraten. Durch die Hitzeeinwirkung entstand folglich ein Schwelbrand im Garagendach. Eine Nachbarin entdeckte das Geschehen rechtzeitig, sodass die Feuerwehr alarmiert werden konnte, bevor sich die Flammen noch weiter ausbreiten konnten. Letztlich konnten die Brandbekämpfer ein Schaden am angrenzenden Wohnhaus verhindern, Verletzte waren ebenfalls nicht zu beklagen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Der Sachschaden an der Garage dürfte ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

