Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbrecher vorläufig festgenommen ++ Zigarettenautomat beschädigt ++ Fahranfänger fährt auf ++

Landkreis Verden (ots)

Einbrecher vorläufig festgenommen

Verden. Nach einem Einbruch in ein Hotel am Berliner Ring nahmen Beamte der Polizei Verden am Dienstag gegen 00:30 Uhr einen Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Zuvor war ein Fenster des betroffenen Hotels eingeschlagen worden, was eine Zeugin wahrnahm und daraufhin die Polizei alarmierte. Die Beamten trafen den 41-jährigen Tatverdächtigen daraufhin im Hotel an, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ, brachten ihn zur Wache und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Zigarettenautomat beschädigt

Achim/Baden. Unbekannte Täter beschädigten am frühen Dienstagmorgen gegen 1 Uhr Am Badener Bahnhof einen Zigarettenautomaten. Offenbar versuchten sie vergebens, den Automaten mit Knallkörpern zu sprengen. Diebesgut wurde nicht erlangt, es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Die Polizei Achim ermittelt wegen Sachbeschädigung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei den Beamten zu melden.

Fahranfänger fährt auf

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Oyterdamm (L168) wurde am Montag gegen 15:30 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der L168 unterwegs. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ein nachfolgender 20-Jähriger, der ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war, auf. Dadurch erlitt die 43-Jährige leichte Verletzungen. Der Mercedes des 20-Jährigen musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Gegen den Fahranfänger leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell