POL-VER: Polizeiliche Kriminalstatistik 2021: Straftaten erneut gesunken ++ Aufklärungsquote nimmt leicht ab ++ Kriminalitätsbelastung auf Zehnjahrestief ++ Wohnungseinbruchdiebstähle sinken ebenfalls

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - Landkreis Verden +++ Wohnmobil gerät in Brand +++ Berauscht, ohne Führerschein und mit Haftbefehl unterwegs +++ Betrunken auf E-Scooter +++ Bestrafung folgt auf dem Fuße +++ Wohnmobil gerät in Brand Achim. Am Samstagmittag, gegen 12:15 Uhr, geriet auf der A27, Fahrtrichtung ...

mehr