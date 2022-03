Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Weitere Kraftstoffdiebstähle im Landkreis Rostock

Güstrow (ots)

In der Nacht vom 14. zum 15.03.2022 wurde in Kowalz nahe Tessin von einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Tankanhänger entwendet. Der Anhänger mit einem verzinkten Tankaufbau und dazugehöriger Tankpumpe wurde durch unbekannte Täter vom Betriebsgelände entfernt. Zusätzlich leerten die Täter die Kraftstoffbehälter von drei abgeparkten Traktoren und erbeuteten so insgesamt ca. 2300 Liter Diesel. Im Laufe des Tages wurde der entwendete Tankanhänger entleert auf einem wenige Kilometer vom Tatort entfernten landwirtschaftlichen Weg wieder aufgefunden. Nach erfolgter Spurensuche hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Als Vergleich wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Güstrow im ersten Quartal des Vorjahres 6 Fälle von Kraftstoffdiebstahl mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 2.400 EUR polizeilich angezeigt. In diesem Jahr sind bereits 13 Fälle mit einer Gesamtschadenshöhe von ca. 19.500 EUR zu verzeichnen. Allein auf den Monat März 2022 entfallen acht Fälle mit 13.000 EUR Schaden.

Nico Findeklee

EPHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell