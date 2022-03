Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Warnhinweis vor Betrügern

Güstrow (ots)

In den vergangenen Tagen wurden drei erfolgreiche Betrugshandlungen im Zuständigkeitsbereich der PI Güstrow polizeilich bekannt. Unbekannte Täter gaben sich als Bankmitarbeiter aus und forderten gegenüber den 27 bis 43 jährigen Geschädigten aufgrund von vermeintlichen Sicherheitsproblemen oder zur Bestätigung der Kundendaten die Nutzung der Push TAN App sowie die Bestätigung der dort angezeigten Überweisungen bzw. die Bekanntgabe der TAN Nummern. Die drei Geschädigten folgten den Anweisungen und so entstanden letztlich Vermögensschäden von über 17.000 EUR. Die Polizei appelliert wiederholt zur besonderen Vorsicht bei merkwürdigen Anfragen und der Weitergabe persönlicher Daten. Haben Sie stets ein gesundes Misstrauen. Derartige Kontaktversuche dienen nicht selten zur Vorbereitung von Betrugshandlungen. Die Polizei rät daher, dubiose Telefonate, E-Mails, SMS oder Messenger Nachrichten mit zweifelhaftem Inhalt oder Absender zu ignorieren und den Polizeinotruf 110 zu informieren. Grundsätzlich gilt: Seien Sie misstrauisch. Beenden Sie den Kontakt, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, Kontozugangsdaten oder Angaben zu Vermögensverhältnissen von Ihnen fordert. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen, Führen Sie niemals Überweisungen zu Testzwecken durch, übermitteln Sie keine TAN Nummern. Wenn Sie dennoch Opfer eines Betruges geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Mehr zum Thema Enkeltrick auch unter http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick.html

Nico Findeklee

EPHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell