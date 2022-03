Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Garageneinbruch in Bützow mit mehreren tausend Euro Schaden

Bützow (ots)

In der Zeit vom 10.03.2022 zum 11.03.2022 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Bahnhofsstraße in Bützow ein. Hier entwendeten die Täter einen hochwertigen Rasentraktor und Alufelgen. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem o. a. Sachverhalt geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 038461-4240 mit der Polizei in Bützow in Verbindung zu setzen.

Nico Findeklee

EPHK

