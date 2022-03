Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Sonntag, 20.03.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Wohnmobil gerät in Brand

Achim. Am Samstagmittag, gegen 12:15 Uhr, geriet auf der A27, Fahrtrichtung Walsrode, in Höhe Achim, aus unbekannter Ursache ein Wohnmobil während der Fahrt in Brand. Der 76-jährige Fahrzeugführer aus Mühlheim bemerkte plötzlich Qualm aus dem Inneren des Wohnmobils und hielt auf dem Seitenstreifen an. Im Bereich der Zusatzbatterie war eine Rauchentwicklung und Flammen zu erkennen, den Entstehungsbrand konnte der Eigentümer selbst löschen. Die alarmierte Achimer Feuerwehr brauchte so nur noch Nachlöscharbeiten durchzuführen. Für die Dauer des Einsatzes musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Das Wohnmobil musste anschließend abgeschleppt werden. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 1.000,-EUR.

Berauscht, ohne Führerschein und mit Haftbefehl unterwegs A1. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, fiel Beamten der Autobahnpolizei Langwedel ein Mercedes Sprinter auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf Grund seiner auffälligen Fahrweise auf. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug in Höhe Grundbergsee. Hier war dann schnell der Grund für die Fahrweise erkennbar. Der 35-jährige Fahrzeugführer aus Osterholz-Scharmbeck war mit mehr als 2 Promille deutlich alkoholisiert. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige durch die Staatsanwaltschaft Kassel zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Osterholzer konnte den haftbefreienden Betrag von mehreren hundert Euro entrichten und wurde nach Beendigung der Maßnahmen von den Beamten wieder entlassen.

Betrunken auf E-Scooter

Achim/Bierden. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Kollegen des Polizeikommissariats Achim eine männliche Person, welche fahrenderweise auf seinem E-Scooter im Steinweg in Achim Bierden unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, sodass dem Fahrer im Krankenhaus Achim eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde.

Bestrafung folgt auf dem Fuße

Verden. Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte der Verdener Polizei einen Pkw in der Bremer Straße. Ein durchgeführter Urintest fiel positiv aus. Dem 26-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da der aus Polen stammende Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er aufgrund der begangenen Ordnungswidrigkeit eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Bereich entrichten.

Landkreis Osterholz

Aufbruch von Automaten

Ritterhude. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter insgesamt drei Automaten an einem SB-Waschpark in der Böcklerallee in Ritterhude, wodurch sie an den Münzbehälter gelangten und eine noch nicht bekannte Menge Münzgeld erlangten. Nach erfolgter Tatausführung flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 zu melden.

Bushaltestellen beschädigt

Schwanewede. In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstörten unbekannte Personen zwei Bushaltestellenhäuschen an der Hospitalstraße in Schwanewede, indem sie jeweils eine Scheibe mittels eines unbekannten Gegenstandes zerstörten. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Schwanewede unter Tel. 04209/918650 entgegen.

