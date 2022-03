Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Polizei stellt Cannabis-Plantage sicher ++ An drei Tatorten Werkzeuge gestohlen ++ Autobrand auf der A1 ++ Nach Unfallflucht: Ermittlungen wegen Trunkenheit ++ Unfälle... ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei stellt Cannabis-Plantage sicher

Dörverden. Am Mittwoch (16. März) durchsuchten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine Scheune in Dörverden. Dort stellten die Ermittler eine Cannabisplantage von beträchtlicher Größe sicher. Ermittlungen hatten zuvor den Verdacht ergeben, dass in der Scheune Cannabis angebaut wird. Die Staatsanwaltschaft Verden beantragte daher einen Durchsuchungsbeschluss für dieses Gebäude, der vom Amtsgericht Verden erlassen wurde. Am Mittwoch vollstreckten die Polizeibeamten den richterlichen Beschluss und fanden in der Scheune tatsächlich eine Cannabisplantage vor. In der Scheune stellten die Ermittlerinnen und Ermittler eine Cannabisplantage mit über 1.100 Pflanzen sowie umfangreiche Anbauutensilien zum professionellen Betrieb einer sogenannten Indoor-Plantage sicher. Bei der Sicherstellung der Anlage und der Anbauutensilien unterstützte das Technische Hilfswerk (THW). Die weiteren Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, unter anderem auch hinsichtlich des noch unbekannten Betreibers der Anlage, dauern an.

An drei Tatorten Werkzeuge gestohlen

Langwedel/Etelsen. Unbekannte Täter hebelten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag eine Terrassentür eines Wohnhauses an der Windmühlenstraße auf. Im Haus hatten es die Diebe auf hochwertige Baumaschinen sowie auf Werkzeug abgesehen. In derselben Straße und im selben Zeitraum stahlen die Unbekannten zudem noch aus einem Gartenhaus in der Nachbarschaft weiteres Werkzeug. An der Bremer Straße öffneten die Einbrecher zudem noch die Tür eines weiteren Gartenhauses, um auch hier akkubetriebene Werkzeuge zu entwenden. Die Polizei Verden hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Autobrand auf der A1

Oyten. Auf der A1 geriet am Donnerstag gegen 18:10 Uhr ein VW Passat in Brand. Dessen 46-jähriger Fahrer war in Richtung Hamburg unterwegs, als er während der Fahrt plötzlich Qualm wahrnahm, der aus dem Motorraum aufstieg. Der Mann stoppte den Wagen auf dem Seitenstreifen und stieg unverletzt aus. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuer brannte der gesamte Motorraum, sodass am VW ein Totalschaden entstand. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A1 in Richtung Hamburg für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Die Autobahnpolizei Langwedel geht von einem technischen Defekt am Pkw aus.

Nach Unfallflucht: Ermittlungen wegen Trunkenheit

Verden. Nach einem Verkehrsunfall auf der Lindhooper Straße ermittelt die Polizei Verden gegen einen 33-jährigen Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der Tatverdächtige mit seinem Pkw in Richtung Kirchlinteln unterwegs, als er auf der Lindhooper Straße auf die Gegenfahrbahn geriet und hier mit seinem Auto einen entgegenkommenden Lkw streifte. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, verletzt wurde jedoch niemand. Der Autofahrer setzte seine Fahrt allerdings fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Weitere Ermittlungen der Polizei Verden führten letztlich auf die Spur des 33-Jährigen, der bei Antreffen durch die Beamten mit einem Atemalkoholwert von 1,5 Promille erheblich betrunken war. Daher leitete die Polizei entsprechende Strafverfahren ein und stellten seinen Führerschein sicher.

Auffahrunfall - Drei Pkw beteiligt

Achim. Drei Pkw wurden am Donnerstag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Uesener Feldstraße (L156) erheblich beschädigt. Eine 46-jährige SUV-Fahrerin war in Richtung Uesen unterwegs, als sie aufgrund von Unaufmerksamkeit zu spät bremste, als vor ihr der Verkehr stockte. Die Frau fuhr auf einen Seat auf, welcher wiederum auf einen Jaguar aufgeschoben wurde. An allen drei Pkw entstand Sachschaden, der sich auf rund 13.000 Euro beläuft. Das SUV musste abgeschleppt werden. Die 53-jährige Seat-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

24-Jährige verletzt

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall auf der Achimer Straße (L167) wurde am Donnerstag gegen 20 Uhr eine 24-jährige Frau verletzt. Eine 21-jährige Citroen-Fahrerin war aus Oyten kommend in Richtung Achim unterwegs und wollte trotz der entgegenkommenden 24-jährigen Smart-Fahrerin nach links auf die A27 abbiegen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei erlitt die Smart-Fahrerin leichte Verletzungen, sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

