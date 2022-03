POL-VER: Gefährliche Fahrweise - Polizei sucht Zeugen

Worpswede (ots) - VETogether, die Therapeuten Academy mit Hauptsitz im niedersächsischen Worpswede bietet ab sofort die Ausbildungsmöglichkeit zum Tierheilpraktiker an vier weiteren Standorten im Raum Berlin/Brandenburg, in Stuttgart, Hamburg und Köln an. Das Berufsbild gehört zu den kurativen Therapien, um Tiere ganzheitlich in Ihrer Gesundheit zu unterstützen. ...

mehr