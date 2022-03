Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einsatz im Verbrauchermarkt ++ Drei Verletzte nach Unfall ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einsatz im Verbrauchermarkt

Osterholz-Scharmbeck. In einem Verbrauchermarkt Am Pumpelberg kam es am Donnerstagabend nach Auslösen eines Brandmeldealarms gegen 21:15 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei Osterholz. Im Lebensmittelgeschäft stellten die Einsatzkräfte zunächst eine Rauchentwicklung und im weiteren Verlauf ein Feuer im Bereich der Kühltruhen fest. Die Brandbekämpfer sorgten für Sicherheit und löschten den zügig Brand ab. So konnten sie einen Gebäudeschaden verhindern. Verletzte waren nach diesem Einsatz nicht zu beklagen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an einer Truhe aus und beschlagnahmte den Brandort für weitere Ermittlungen.

Drei Verletzte nach Unfall

Osterholz-Scharmbeck. Drei Personen wurden am Donnerstag gegen 14:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße verletzt. Eine 35-jährige Ford-Fahrerin war unaufmerksam und bremste zu spät, als vor ihr der Verkehr stockte. Die Frau fuhr auf einen VW auf, welcher wiederum auf einen weiteren VW aufgeschoben wurde. An allen drei Pkw entstand Sachschaden. In den beiden Volkswagen wurden insgesamt drei Personen, ein Mann und zwei Frauen, leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort jedoch nicht erforderlich. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

