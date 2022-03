Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zeugen gesucht

Achim. Bereits am Mittwoch, den 2. März kam es auf der Obernstraße gegenüber einer Bäckerei und unmittelbar vor einem Achimer Pressehaus zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Jugendlicher. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden diese zwei 15-Jährigen von drei Mädchen angegriffen, dabei wurde die Szenerie von einer etwa zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher umkreist. Die angegriffenen Jugendlichen erlitten bei diesem Geschehen leichte Verletzungen. Die Polizei Achim ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden, insbesondere jene drei unbekannten Zeugen, die couragiert eingriffen und verbal intervenierten, darunter eine Frau, die aus dem Pressehaus kam sowie ein Busfahrer und ein Autofahrer. Die Polizei Achim ist unter Telefon 04202/9960 erreichbar.

Verkaufswagen aufgebrochen

Oyten. Vermutlich in der Nacht auf Sonntag brachen unbekannte Täter einen Imbisswagen auf, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Wehlacker steht. Im Innenraum fanden die Unbekannten jedoch keine Wertgegenstände, letztlich flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Böschung geriet in Brand

Dörverden. Am Sonntag gegen 14:30 Uhr geriet die Böschung eines Bahndamms nahe der Diensthoper Straße in Brand. Die Brandursache ist unklar. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Böschung, die auf einer Länge von rund 100 Metern brannte, erfolgreich ab. Aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten musste die Bahnstrecke kurzzeitig für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Zwei Frauen verletzt

Oyten/Bockhorst. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Triften (K2) wurden am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr zwei Frauen leicht verletzt. Eine 29-jährige Audi-Fahrerin beabsichtigte, von der Bockhorster Dorfstraße nach links auf die K2 einzubiegen. Dabei übersah sie eine herannahende und bevorrechtigte 56-jährige Ford-Fahrerin. Bei der Kollision wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Audi musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unbekannte schlägt Schaffnerin

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr schlug eine bislang unbekannte Frau in einem Regionalexpress (DB RE 4437) eine Schaffnerin. Durch den Schlag der unbekannten Frau erlitt die 58-jährige Schaffnerin leichte Verletzungen, außerdem wurde ihre Brille beschädigt. Die Täterin verließ nach der Tat den Zug und flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Bei der Angreiferin soll es sich um eine etwa 20-jährige Frau handeln, die etwa 165 cm groß und schlank ist. Während der Tat trug sie eine schwarze Jacke und blaue Jeans, außerdem trug sie eine kleine helle Handtasche bei sich. Die Polizei Osterholz sucht nun nach der Schlägerin und hat die Ermittlungen, auch zur Motivlage, aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell