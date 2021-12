Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Straßenverkehrsgefährdung in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven wendet sich nach einer angezeigten Straßenverkehrsgefährdung mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Eine 42-Jährige zeigte an, dass sie am 23.12.2021 gegen 18.35 Uhr an der grünzeigenden Fußgängerampel die Peterstraße im Bereich der Genossenschaftsstraße überquert habe, als ein dunkler Pkw von der Güterstraße in die Peterstraße eingebogen sei.

Nur durch ein beherztes Zurückziehen des Kindeswagens, in dem sich ihre Tochter befand, habe sie nach eigenen Aussagen einen Zusammenstoß verhindern können. Der Pkw, bei dem es sich um einen Mercedes handeln könnte, habe seine Fahrt fortgesetzt.

Zum Ereigniszeitpunkt seien mehrere Fahrzeuge an der Örtlichkeit gewesen, so dass die Polizei die Insassen sowie weitere Zeugen bittet, sachdienliche Hinweise an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

