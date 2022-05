Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer musste nach Sturz ins Krankenhaus

Engelskirchen (ots)

Ein 28-jähriger Radfahrer ist am Montag (2. Mai) in Engelskirchen-Wallefeld mit seinem Rad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Um 11:15 Uhr fuhr der 28-jährige Engelskirchener auf der Biobadstraße in Fahrtrichtung Wallefeld. In Höhe eines dortigen Bauernhofs verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

