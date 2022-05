Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer musste nach Unfall ins Krankenhaus

Radevormwald (ots)

In Dahlerau ist am Sonntag (1. Mai) ein 55-jähriger Motorradfahrer gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Um 13:15 Uhr fuhr der 55-jährige Niederländer mit seiner BMW auf der L 414 aus Membach kommend in Fahrtrichtung Dahlerau. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

