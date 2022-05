Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In einer Kurve die Kontrolle verloren - Motorradfahrer schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

In einer Kurve in Höhe der Bushaltestelle "Unterschwarzen" hat ein 22-jähriger Motorradfahrer am Sonntag (1. Mai) die Kontrolle verloren. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 22-jährige Mann aus Bergisch Gladbach war um 15 Uhr aus Richtung Wipperfeld kommend auf der L129 in Fahrtrichtung Furth unterwegs. In einer Linkskurve verlor er beim Bremsen die Kontrolle über seine Maschine. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt wurden. An dem Motorrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell