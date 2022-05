Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In den Gegenverkehr geraten

Gummersbach (ots)

Ein 23-jähriger Marienheider ist am Sonntag (1. Mai) auf der Hubert-Sülzer-Straße mit seinem Opel Corsa in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Audi A1 kollidiert. Der 23-Jährige fuhr um 18:50 Uhr auf der Hubert-Sülzer-Straße aus Richtung Busbahnhof kommend in Fahrtrichtung Rospestraße. Als er durch eine Rechtskurve fuhr, geriet er im Scheitelpunkt der Kurve in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Audi einer 57-jährigen Bergneustädterin. Ihre 15-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Eine Überprüfung ergab, dass der 23-jährige Opelfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. An den beiden Autos entstand hoher Sachschaden; der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell