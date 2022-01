Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 12.01.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizei Bad Dürkheim zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurden Geschwindigkeitsmessungen in Wachenheim An der Altenbach/Römerweg (Tempo 30) durchgeführt. Es konnten keine Verstöße bei geringem Verkehrsaufkommen festgestellt werden.

Bei der zweiten Kontrolle wurden Geschwindigkeitsmessungen in Erpolzheim in der Hauptstraße im Bereich der Feuerwehr bzw. des Kindergartens (Tempo 30) durchgeführt. Hier konnten ebenfalls keine Verstöße bei geringem Verkehrsaufkommen festgestellt werden. Aufgrund der engen Bebauung wirkten die gemessenen Fahrzeuge subjektiv schneller, als sie tatsächlich waren.

Bei der letzten Kontrolle wurden Geschwindigkeitsmessungen in Weisenheim am Sand in der Laumersheimer Straße (Tempo 50) durchgeführt. Aufgrund des Verkehrsaufkommens und des damit verbundenen Begegnungsverkehrs konnten hier ebenfalls keine Verstöße festgestellt werden.

Insgesamt war festzustellen, dass sich die Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen und die Anlegepflicht des Sicherheitsgurtes gehalten haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell