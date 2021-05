Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen

Speyer (ots)

Insgesamt vier Fahrzeuge wurden am Samstag zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr in der Lindenstraße beschädigt. Eine bislang noch unbekannte Person klappte jeweils die linken Außenspiegel der parkenden PKW derart ein, sodass ein Schaden in noch unbekannter Höher entstand. Zeugen, die im Tatzeitraum eine verdächtige Person in der Lindenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/1370 oder bei Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

