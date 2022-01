Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht geklärt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 12.01.2022 gegen 11:00 Uhr wurde ein in der Wasserhohl in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bis dahin unbekannter 85-jähriger Fahrer eines VW Polo beschädigte beim Rückwärtsfahren die Fahrerseite des ordnungsgemäß geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch zwei Zeuginnen beobachtet werden. Sie informierten unverzüglich die Polizei und konnten sowohl das Kennzeichen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

