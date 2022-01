Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: "Unfallflucht" ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer und ein 35-jähriger Autofahrer standen am 12.01.2022 gegen 16:45 Uhr mit ihren Fahrzeugen auf der Landauer Straße an der Ampelanlage hintereinander. Der 24-Jährige fuhr an und würgte sein Fahrzeug ab. Der dahinter befindliche 35-Jährige fuhr daraufhin leicht auf. Der 35-Jährige setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde der 35-Jährige an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Es wurde festgestellt, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zur Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird sich der 35-Jährige gegebenenfalls der Verkehrsunfallflucht verantworten müssen, sofern bei weiteren Ermittlungen ein Schaden festgestellt wird.

