Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerpunktkontrolle auf dem Heinrich-König-Platz in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag, 10. August 2021, in der Zeit von 15 bis 18 uniformiert und in zivil Uhr intensiv den Heinrich-König-Platz in der Altstadt bestreift und zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt. Neben zahlreichen Bürgergesprächen erteilten die Polizisten 15 Platzverweise, denen unmittelbar Folge geleistet wurde. Darüber hinaus endete die Fahrt für einen 29-jährigen Gelsenkirchener, der um 16.30 Uhr alkoholisiert auf einem E-Scooter auf dem Heinrich-König-Platz unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des Gelsenkircheners verlief positiv, so dass er die Beamten für einen weiteren Test zur Wache begleiten musste. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 29-Jährigen ein.

