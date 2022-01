Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 12.01.2022 gegen 10:45 Uhr am Kohlplatz in Neustadt wurde eine 36-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Sie fuhr an einem abgeparkten Fahrzeug vorbei, bei dem der 44-jährige Fahrer unvermittelt die Fahrertür öffnete. Die 36-Jährige kollidierte leicht mit der Fahrertür, kam aber zu Sturz und zog sich Schmerzen im Beinbereich zu. Sachschaden entstand nicht.

