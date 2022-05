Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tier ausgewichen und von der Straße abgekommen

Lindlar (ots)

Weil ein Tier die Fahrbahn überquerte, kam am Montag (2. Mai) eine 29-jährige Autofahrerin bei Lindlar-Frielingsdorf von der L 302 ab und fuhr in eine Böschung. Die junge Frau aus Wipperfürth fuhr gegen 6.50 Uhr in Richtung Frielingsdorf, als plötzlich ein Tier über die Straße lief. Die Fahrerin konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Tier verhindern. Dabei geriet sie aber nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hoch. Dadurch drehte sich der Wagen mehrmals um die eigene Achse, bevor er zum Stehen kam. Die 29-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

