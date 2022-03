Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall vor Tiefgarage - Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg-Weststadt (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 12 Uhr ereignete sich in der Rohrbacher Straße zwischen der Dantestraße und der Franz-Knauff-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin unter einem PKW eingeklemmt wurde. Die Frau wird derzeit durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Näheres zu Verletzungen und Unfallschäden ist bisher nicht bekannt. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen, welche sich zwischenzeitlich wieder aufgelöst haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell