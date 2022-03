Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Unbekannte dringen in stillgelegte Sporthalle ein - Achtung Einsturzgefahr! Zeugen gesucht

Mannheim-Herzogenried (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 25.02.2022 und Montag, 07.03.2022 (Fastnachtsferien) drangen unbekannte Täter in eine stillgelegte Sporthalle im Stadtteil Herzogenried ein und zerstörten dort verbautes Inventar. Während der Ferien verschafften sich die Unbekannten auf noch unklare Weise Zugang zu der Sporthalle eines Schulkomplexes in der Herzogenriedstraße. Im Inneren der dreigeteilten Halle zerstörten sie im Umkleidebereich mehrere Waschbecken, Spiegel und Schränke. Inwieweit sie weitere Gegenstände mitgehen ließen, ist derzeit noch ungeklärt.

Bei der Sporthalle handelt es sich um eine zu der Schule gehörige Hallenanlage. Während eine in drei Teile trennbare Halle aufgrund Einsturzgefahr derzeit gesperrt und verschlossen ist, findet in einer davon separierten weiteren Halle der Sportunterrricht statt. Es ist geplant, dass der einsturzgefährdete Hallenteil im Sommer abgerissen wird.

Aus gegebenem Anlass wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Betreten des einsturzgefährdeten Bereichs der Halle gefährlich und verboten ist!

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

